В «Динамо» рассказали о будущем Плиева, Шиманьски и Ордеца в команде

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил о том, что Заурбек Плиев покинет команду в конце июня. Он также рассказал о будущем Себастьяна Шиманьски и Ивана Ордеца.

«У Плиева контракт истекает, продлевать не будем. Благодарим его за вклад, который он внес в наш коллектив.

Шиманьски? Спортивный директор предоставил дополнительную неделю отдыха игрокам национальных сборных. Мы ожидаем, что он вернется в расположение команды к намеченному сроку.

Теоретическая вероятность того, что Ордец будет играть есть. Но практическая равна нулю», — заявил Графин.

По итогам сезона-2021/22 «Динамо» заняло 3-е место в турнирной таблице РПЛ. По окончании розыгрыша Сандро Шварц покинул пост главного тренера. Его место занял Йокановчи 17 июня.