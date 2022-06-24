В «Динамо» рассказали о будущем Плиева, Шиманьски и Ордеца в команде
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил о том, что Заурбек Плиев покинет команду в конце июня. Он также рассказал о будущем Себастьяна Шиманьски и Ивана Ордеца.
«У Плиева контракт истекает, продлевать не будем. Благодарим его за вклад, который он внес в наш коллектив.
Шиманьски? Спортивный директор предоставил дополнительную неделю отдыха игрокам национальных сборных. Мы ожидаем, что он вернется в расположение команды к намеченному сроку.
Теоретическая вероятность того, что Ордец будет играть есть. Но практическая равна нулю», — заявил Графин.
По итогам сезона-2021/22 «Динамо» заняло 3-е место в турнирной таблице РПЛ. По окончании розыгрыша Сандро Шварц покинул пост главного тренера. Его место занял Йокановчи 17 июня.
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|0
|0
|0
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|
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9
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|0
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|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
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|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
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|0
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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