В «Динамо» поделились ожиданиями от предстоящего матча с «Амкалом» с возможным участием Овечкина

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что будет с контрактами защитников команды Романа Евгеньева и Ивана Ордеца.

— Будет ли продлен контракт с Евгеньевым?

— Есть от него обратная связь. Он думает о продлении. Примем решение до 30 июня.

— Что с Иваном Ордецом?

— У него контракт на 2 года. Как вы знаете, недавно ФИФА продлила возможность приостанавливать контракты. Мы ждем решения от Ивана. Контракт продолжительный. У клуба есть обязательства, у игрока тоже.

Он также рассказал, что думает о предстоящем матче «Динамо» с «Амкалом». Игра состоится в субботу, 25 июня, на «ВТБ Арена».

— Матч против «Амкала» нужен для привлечения аудитории. Мы понимаем, что мы индустрия развлечений. Медиафутбол очень популярен, большие охваты, большая аудитория. Мы хотим перенять этот опыт. Кроме того, «Амкал» обладает определенным спортивным уровнем. Этот вопрос мы согласовали еще до присоединения Йокановича. Участие Овечкина вероятно, мы подписали контракт с ним на следующий матч. Он — великий хоккеист. Надеюсь, не подведет нас.

Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может принять участие в товарищеском матче между «Динамо» и командой блогеров «Амкал».