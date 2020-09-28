«Отличная игра в дерби». Чорлука отреагировал на победу «Локомотива» в матче с ЦСКА
05:58
Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука прокомментировал итог матча против ЦСКА (1:0) в девятом туре Тинькофф РПЛ. Единственный мяч забил Федор Смолов.
«Молодцы, парни. Отличная игра в дерби», — написал хорват в Instagram.
34-летний футболист в текущем сезоне провел десять матчей за «Локо» и забил один мяч.
Опрос
проголосовало: 77639Все опросы
Кто станет чемпионом России в сезоне-2020/21?
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...