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«Отличная игра в дерби». Чорлука отреагировал на победу «Локомотива» в матче с ЦСКА

05:58
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Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука прокомментировал итог матча против ЦСКА (1:0) в девятом туре Тинькофф РПЛ. Единственный мяч забил Федор Смолов.

«Молодцы, парни. Отличная игра в дерби», — написал хорват в Instagram.

34-летний футболист в текущем сезоне провел десять матчей за «Локо» и забил один мяч.

ЦСКА — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи




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