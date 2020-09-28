«Отличная игра в дерби». Чорлука отреагировал на победу «Локомотива» в матче с ЦСКА

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука прокомментировал итог матча против ЦСКА (1:0) в девятом туре Тинькофф РПЛ. Единственный мяч забил Федор Смолов.

«Молодцы, парни. Отличная игра в дерби», — написал хорват в Instagram.

34-летний футболист в текущем сезоне провел десять матчей за «Локо» и забил один мяч.