"Отличается повышенной чувствительностью нервной системы". Заключение психолога о состоянии Кокорина

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов на проходящем во вторник заседании Пресненеского суда зачитал ответ на адвокатский запрос, подсписанный психологом Рюхиным.

"Игрок отличается повышенной чувствительностью нервной системы, плохой устойчивостью к психоэмоциональной нагрузке. Нервная система нуждается в восстановлении. Снижена способность самоконтроля. На фоне длительного психического напряжения повышена чувствительность к оценке со стороны окружающих. По моему предположению, в течение нескольких месяцев игрок находился в состоянии повышенного напряжения, связанного с его профессиональной деятельностью – необходимостью восстанавливаться после тяжелой травмы, а также пропущенным в связи с ней чемпионатом мира. Вышеуказанные факторы провоцируют состояние психологического напряжения. Как следствие человеку труднее управлять своими эмоциями.

Кроме того, присутствовало волнение перед матчем, утомление после него, отсутствие сна, нарушение спортивного режима. Есть вывод: вышеназванные факторы могли служить причиной спортивной агрессивности. Возможно состояние аффекта. До этого несколько месяцев он тренировался без выходных. Это был первый выходной за продолжительное время", – говорится в заключении.

Кокорин вместе с братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и его другом, детским футбольным тренером Александром Протасовицким обвиняются по двум статьям – "побои" и "хулиганство". В двух драках утром 8 октября 2018 года от компании игроков пострадали водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, а также чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

10 октября четверо подсудимых были задержаны и с тех пор находятся в СИЗО. 3 апреля на предварительных слушаниях Пресненский суд продлил содержание игроков под стражей до 25 сентября, все апелляции защиты на изменение меры пресечения в эти полгода отклонялись. (Александр Рогулев)

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