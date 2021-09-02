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Отец Влашича рассказал, как ЦСКА отказался продавать хорвата в «Зенит» за 35 миллионов евро

19:22
Никола Влашич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никола Влашич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Йошко Влашич, отец бывшего полузащитника ЦСКА Николы Влашича рассказал, как армейцы отклонили предложение по футболисту от «Зенита».

«Было несколько клубов, которые делали предложения, но стороны не могли сойтись по цене. Одним из них был «Милан», который долго следил за Николой, у скаутов не было сомнений, что Никола подходит клубу, но руководство само установило лимит и не смогло договориться по деньгам с ЦСКА. «Милан» предлагал вариант с арендой, но как объяснить фанатам, что лучший игрок команды ушел в аренду? Я понимаю ЦСКА в ситуации с арендой. «Вест Хэм» все сделал правильно, Мойес внес вклад в сделку. В прошлом году был вариант с «Зенитом», ЦСКА отклонил предложение в 35 миллионов евро», — приводит Net.hr слова Влашича-старшего.

31 августа Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм». 23-летний хорват подписал контракт с «молотобойцами» на 5 лет.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • bk news
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия 0
Хорватия 0
Матч завершен

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения 1
Словакия 1
Матч завершен

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50

Дополнительная информация:

https://net.hr/sport/nogomet/nikolin-slavni-otac-otkriva-nam-posljednje-sate-transfera-zivota-bojao-se-64b4886e-0a39-11ec-9834-724224a7b170

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Иван Торопцев все материалы автора

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