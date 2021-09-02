Отец Влашича рассказал, как ЦСКА отказался продавать хорвата в «Зенит» за 35 миллионов евро
Йошко Влашич, отец бывшего полузащитника ЦСКА Николы Влашича рассказал, как армейцы отклонили предложение по футболисту от «Зенита».
«Было несколько клубов, которые делали предложения, но стороны не могли сойтись по цене. Одним из них был «Милан», который долго следил за Николой, у скаутов не было сомнений, что Никола подходит клубу, но руководство само установило лимит и не смогло договориться по деньгам с ЦСКА. «Милан» предлагал вариант с арендой, но как объяснить фанатам, что лучший игрок команды ушел в аренду? Я понимаю ЦСКА в ситуации с арендой. «Вест Хэм» все сделал правильно, Мойес внес вклад в сделку. В прошлом году был вариант с «Зенитом», ЦСКА отклонил предложение в 35 миллионов евро», — приводит Net.hr слова Влашича-старшего.
31 августа Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм». 23-летний хорват подписал контракт с «молотобойцами» на 5 лет.
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Дополнительная информация:
https://net.hr/sport/nogomet/nikolin-slavni-otac-otkriva-nam-posljednje-sate-transfera-zivota-bojao-se-64b4886e-0a39-11ec-9834-724224a7b170
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