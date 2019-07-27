"Отец Паши забрал все деньги". Жена Мамаева объяснила, почему вынуждена продать Гелендваген мужа

Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева​, опубликовала в Instagram сообщение, в котором объяснила причину продажи принадлежащего футболисту автомобиля Mercedes AMG G63.

- Пора ответить на вопросы! - написала Мамаева. - Отец Паши забрал все деньги. На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: "Выйдешь - заберешь". Паша сказал мне продать одну из машин!

Стартовая стоимость новой модели оценивается в сумму порядка 12,2 миллиона рублей.

Мамаев приобрел автомобиль несколько лет назад, при этом внешний вид транспортного средства серьезно изменился после рестайлинга. Его часто можно было видеть на улицах Краснодара и в социальных сетях жены хавбека.

Продаваемый автомобиль Павла Мамаева.

Напомним, 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

В начале июля осужденные были доставлены в ИК-4 рядом с городом Алексеевка Белгородской области.