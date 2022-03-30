Отец Агаларова: «У Гамида огромное желание играть в более сильной команде и более сильном чемпионате»

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, рассказал «СЭ» о возможном уходе игрока из команды в прошедшее трансферное окно.

«Давайте рассуждать логически. Во-первых, у него действующий контракт с «Уфой». А во-вторых, о предложениях лучше знает клуб. Мы разговаривали на эту тему с Шамилем Газизовым. Он рассказывал, что были предложения зимой. Изначально он должен принять решение — отпускает ли клуб Гамида или игроку лучше остаться в «Уфе». При разговоре возникло понимание, что Гамид не должен думать об этом. Мы должны тренироваться, а как будет — определится команда, с которой подписан контракт. Если клуб будет удовлетворен предложением, тогда и до нас эта информация дойдет», — сказал Агаларов «СЭ».

Агаларов также отметил, что его сын хочет попробовать себя в более сильном чемпионате.

«Конечно, Гамид хочет уйти в более сильную команду и более сильный чемпионат. Любой молодой игрок мечтает об этом. У Гамида огромное желание играть в более сильной команде. Но в данное время об этом говорить не стоит. У него действующий контракт, а трансферное окно закрыто. Все, что от него зависит — он сделает. В первую очередь для команды», — добавил Агаларов.

21-летний нападающий «Уфы» с 14 голами возглавляет гонку бомбардиров Тинькофф РПЛ.

Уфимский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице после 22 матчей.