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Отец Агаларова: «У Гамида огромное желание играть в более сильной команде и более сильном чемпионате»

Отец нападающего «Уфы» Агаларова заявил, что Гамид хочет попробовать себя в более сильном чемпионате
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гамид Агаларов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, рассказал «СЭ» о возможном уходе игрока из команды в прошедшее трансферное окно.

«Давайте рассуждать логически. Во-первых, у него действующий контракт с «Уфой». А во-вторых, о предложениях лучше знает клуб. Мы разговаривали на эту тему с Шамилем Газизовым. Он рассказывал, что были предложения зимой. Изначально он должен принять решение — отпускает ли клуб Гамида или игроку лучше остаться в «Уфе». При разговоре возникло понимание, что Гамид не должен думать об этом. Мы должны тренироваться, а как будет — определится команда, с которой подписан контракт. Если клуб будет удовлетворен предложением, тогда и до нас эта информация дойдет», — сказал Агаларов «СЭ».

Гамид Агаларов. Отец Агаларова: «Если Гамид будет первым в списке бомбардиров — будет приятно, но загадывать не стоит»

Агаларов также отметил, что его сын хочет попробовать себя в более сильном чемпионате.

«Конечно, Гамид хочет уйти в более сильную команду и более сильный чемпионат. Любой молодой игрок мечтает об этом. У Гамида огромное желание играть в более сильной команде. Но в данное время об этом говорить не стоит. У него действующий контракт, а трансферное окно закрыто. Все, что от него зависит — он сделает. В первую очередь для команды», — добавил Агаларов.

21-летний нападающий «Уфы» с 14 голами возглавляет гонку бомбардиров Тинькофф РПЛ.

Уфимский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице после 22 матчей.

Гамид Агаларов
РПЛ
ФК Уфа
Руслан Агаларов
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Отец Агаларова: «Если Гамид будет первым в списке бомбардиров — будет приятно, но загадывать не стоит»

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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
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 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
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 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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 - : -
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