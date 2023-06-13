Отец Кузяева назвал слухами информацию о заинтересованности «Бешикташа» в его сыне

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, прокомментировал «СЭ» информацию о том, что его сын может продолжить карьеру в «Бешикташе».

Во вторник, 13 июня издание Sozcu сообщило, что руководство турецкой команды уже связывалось с представителями футболиста и хочет закрыть сделку в ближайшее время.

«Все это слухи», — сказал Кузяев-старший «СЭ».

30-летний Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года. Контракт россиянина с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2023 года.

В сезоне-2022/23 Кузяев принял участие в 35 матчах «Зенита» во всех турнирах, на его счету 5 голов и 7 результативных передач.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.