Общее собрание РПЛ состоится 16 июня

Общее собрание РПЛ проведет заседание в пятницу, 16 июня, сообщается на сайте лиги.

Собрание начнется в 12.00 по московскому времени и пройдет в режиме видеоконференции.

В повестку включены шесть тем:

1. Об итогах РПЛ сезона-2022/23

2. О выбытии из членов АФК «РПЛ»

3. О приеме в АФК «РПЛ» новых клубов

4. Об утверждении Регламента РПЛ сезона-2023/24

5. О выборе игровых мячей для РПЛ сезона-2023/24

6. О выборе партнера для предоставления клубам РПЛ общей и продвинутой статистики