Отец Кокшарова сообщил о переговорах «Пари НН» и «Краснодара» о возможном трансфере

Отец нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова Эдуард Кокшаров ответил «СЭ» на вопрос о возможном переходе сына в «Пари НН».



Ранее об этом сообщал журналист Иван Карпов.



«Сейчас идут переговоры между клубами. Но на данный момент никаких договоренностей нет и никаких бумаг не подписано. Но если этот трансфер случится, то, скорее всего, это будет полноценный трансфер Александра в «Пари НН», — сказал Кокшаров «СЭ».



Контракт 20-летнего нападающего с «Краснодаром» действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 700 тысяч евро.