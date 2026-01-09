Талалаев признался, что вел переговоры со «Спартаком»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, что мог возглавить «Спартак».

«Ради интереса вам скажу, что я трижды встречался с Лукой Каттани, спортивным директором. У меня были эти встречи, мы работали, была возможность, я сказал: «Договоритесь с руководителями «Ахмата». Они не договорились, мы закрыли эту тему. И никто об этом не знал на протяжении вот этих трех лет», — сказал Талалаев в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Каттани занимал пост спортивного директора красно-белых в 2021-2022 годах.

Талалаев возглавляет «Балтику» с сентября 2024 года. После 18 туров калининградский клуб с 35 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.