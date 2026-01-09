Полузащитник «Оренбурга» Бубанья на правах аренды перешел в «Осиек»
«Оренбург» объявил об аренде полузащитника Владана Бубаньи в хорватский «Осиек».
Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.
26-летний черногорец перешел в «Оренбург» из «Сараево» летом 2025 года. В этом сезоне Бубанья провел 14 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России, забив 1 гол.
«Оренбург» ушел на зимнюю паузу на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ — 12 очков в 18 турах.
Источник: ФК «Оренбург»
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|
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|
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|
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|2
|5
|5
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|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
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Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
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Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
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|
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Маркиньос
Спартак
|4
|
|
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|И
|К
|Ж
|
|
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|1
|2
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Матеус Рейс
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|1
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