Полузащитник «Оренбурга» Бубанья на правах аренды перешел в «Осиек»

«Оренбург» объявил об аренде полузащитника Владана Бубаньи в хорватский «Осиек».

Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

26-летний черногорец перешел в «Оренбург» из «Сараево» летом 2025 года. В этом сезоне Бубанья провел 14 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России, забив 1 гол.

«Оренбург» ушел на зимнюю паузу на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ — 12 очков в 18 турах.