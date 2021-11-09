Отец Агаларова рассказал о подробностях просмотра футболиста в «Зените-2»

Руслан Агаларов, бывший полузащитник «Анжи» и отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, рассказал о подробностях просмотра сына в «Зените-2».

«Я помню время, когда он поехал на просмотр в «Зенит». Селекционный отдел команды его отметил и пригласил на просмотр. Гамида определили в «Зенит-2». В тот момент команда готовилась к календарной игре. У команды есть определенные нагрузки — после выходного дня тренажерный зал. После больших нагрузок Гамид должен был сыграть просмотровую, двухстороннюю игру. С учетом всех нагрузок проявить себя было сложно. Нельзя сказать, что «Зенит-2» должен был готовить Гамида к этому просмотру. Нет, Гамид влился в коллектив и готовился вместе с командой к чемпионату».

Агаларов также отметил, что в сложившейся ситуации нет виноватых.

«Возможно, специалисты не знали нюансов, которые были перед просмотровой игрой. Было же много разных футболистов, приехавших на просмотр. Специалисты же не могут знать, что Гамид тренировался с «Зенитом-2». Просто не знали, что он перегружен после большого тренировочного занятия. И сейчас не показывает игру, которую увидел селекционный отдел. В этой ситуации нет никаких виноватых. Так просто сложилось».

Ранее, 9 ноября, экс-скаут «Зенита» Маргарян в интервью Sport24 рассказал, что Гамид Агаларов после двух тренировок и одной просмотровой игры не подошел под требования селекционного отдела команды.

В текущем сезоне Агаларов провел 16 матчей за «Уфу», забил 11 голов и сделал одну результативную передачу.