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«От Москалева ничего другого и не ждали. Спасибо тем, кто его назначил на игру». Мурзагулов о пенальти в ворота «Уфы»

14:14
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Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказался о работе судьи Владимира Москалева в матче 13-го тура Тинькофф-Чемпионата России против «Урала» (1:2).

— Есть ли понимание, что делать? Играть в футбол и выигрывать, — заявил «СЭ» Мурзагулов. — Считаю, что в матче с «Уралом» мы на поражение не наиграли. Играли неплохо. Думаю, где-то не повезло, где-то не залетело, а у «Урала» оба подхода закончились голами. Победный гол нам забили после пенальти, такие одиннадцатиметровые можно давать по пять в каждом матче. Конечно, от Москалева мы ничего другого и не ждали. Спасибо всем, кто его назначил на этот матч. (Севастиан Терлецкий)

Уфа — Урал

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