Остойич заявил, что уход Тамерлана Мусаева является потерей для «Балтики»
Защитник «Балтики» Иван Остойич прокомментировал уход из команды нападающего Тамерлана Мусаева.
«Это большая потеря для нас, все видели, насколько сильный нападающий вырос в «Балтике». Но это также хороший результат нашей команды, ведь футболист ушел на повышение в ЦСКА. Тамерлан сильно прибавил в последний год, показал свой уровень и в Премьер-Лиге. Я уверен, что в ЦСКА он продолжит и дорастет до уровня Чалова и станет топ-игроком для ЦСКА и сборной России», — приводит слова Остойича Metaratings.ru.
Мусаев стал игроком «Балтики» в 2020 году. В нынешнем сезоне на его счету 25 матчей за калининградский клуб, в которых он забил четыре гола и сделал две результативные передачи. 22-летний футболист заключил контракт с ЦСКА до конца сезона-2027/28.
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1
|Краснодар
|18
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|28-14
|38
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2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
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3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
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4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
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5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
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6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
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7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
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8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
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9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
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10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
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11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
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12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
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14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
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15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
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16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
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Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
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Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
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ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
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Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
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Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
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Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
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Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Максим Глушенков
Локомотив
|6
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Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
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Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5