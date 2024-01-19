Валерий Новиков: «Не думаю, что Лещуку нравится сидеть на скамейке»

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал информацию о том, что вратарь «Динамо» Игорь Лещук продлил контракт с бело-голубыми.

«Не думаю, что Лещуку нравится сидеть на скамейке, просто так сложилась его карьера. Он верой и правдой служит «Динамо», страхуя Шунина. Почему Игорь не ушел, чтобы в другой команде стать основным? Это знает лишь он, но, вероятно, у него просто не было выгодных предложений, ради которых можно было бы уйти из «Динамо». Шунину уже 36 лет, и скоро он завершит карьеру. Думаю, что Лещук планирует стать основным голкипером «Динамо», когда Антон решит повесить бутсы на гвоздь», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Новый контракт Лещука с «Динамо» рассчитан до 2028 года.