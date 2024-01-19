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Валерий Новиков: «Не думаю, что Лещуку нравится сидеть на скамейке»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал информацию о том, что вратарь «Динамо» Игорь Лещук продлил контракт с бело-голубыми.

«Не думаю, что Лещуку нравится сидеть на скамейке, просто так сложилась его карьера. Он верой и правдой служит «Динамо», страхуя Шунина. Почему Игорь не ушел, чтобы в другой команде стать основным? Это знает лишь он, но, вероятно, у него просто не было выгодных предложений, ради которых можно было бы уйти из «Динамо». Шунину уже 36 лет, и скоро он завершит карьеру. Думаю, что Лещук планирует стать основным голкипером «Динамо», когда Антон решит повесить бутсы на гвоздь», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Новый контракт Лещука с «Динамо» рассчитан до 2028 года.

Источник: РБ Спорт
Игорь Лещук
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
0
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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13
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15
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16
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