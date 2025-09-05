Основа ЦСКА победила в тренировочном матче, Алеррандро оформил дубль
ЦСКА провел двусторонний матч на тренировке.
Победу со счетом 6:0 одержала команда, составленная из игроков основы. Дубль оформил Алеррандро, еще один гол на счету Лионеля Верде.
ЦСКА после 7 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 15 очков. Армейцы отстают от лидирующего «Краснодара» на 1 балл.
В 8-м туре ЦСКА сыграет на выезде с «Ростовом». Встреча пройдет 14 сентября.
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2
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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|0-0
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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|0-0
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|26.07
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|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
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|Спартак – Родина
|- : -
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
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|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
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|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
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|Факел – Динамо Мх
|- : -
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