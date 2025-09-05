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5 сентября 2025, 12:32

Основа ЦСКА победила в тренировочном матче, Алеррандро оформил дубль

Сергей Разин
корреспондент

ЦСКА провел двусторонний матч на тренировке.

Победу со счетом 6:0 одержала команда, составленная из игроков основы. Дубль оформил Алеррандро, еще один гол на счету Лионеля Верде.

ЦСКА после 7 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 15 очков. Армейцы отстают от лидирующего «Краснодара» на 1 балл.

В 8-м туре ЦСКА сыграет на выезде с «Ростовом». Встреча пройдет 14 сентября.

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ФК ЦСКА (Москва)
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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