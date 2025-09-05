Основа ЦСКА победила в тренировочном матче, Алеррандро оформил дубль

ЦСКА провел двусторонний матч на тренировке.

Победу со счетом 6:0 одержала команда, составленная из игроков основы. Дубль оформил Алеррандро, еще один гол на счету Лионеля Верде.

ЦСКА после 7 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 15 очков. Армейцы отстают от лидирующего «Краснодара» на 1 балл.

В 8-м туре ЦСКА сыграет на выезде с «Ростовом». Встреча пройдет 14 сентября.