Осинов рассказал, что вел переговоры о переходе в «Локомотив», «Спартак» и «Рубин»

Бывший капитан «Ростова» Михаил Осинов рассказал, что в бытность футболистом вел переговоры с ведущими российскими клубами. С 2001 по 2009 год хавбек защищал цвета ростовчан, а завершил профессиональную карьеру в 2012 году.

— Были разговоры и с «Локомотивом», и со «Спартаком», и с «Рубином», но я люблю этот город, нашу команду и поэтому не захотел уходить на пике, — цитирует официальный сайт «Ростова» Осинова.

— А чем заманивали российские топ-клубы?

— Конечно, у Москвы и Питера возможностей больше. И тогда так было, и сейчас. Естественно, они могли предложить условия лучше, если мы газ или нефть найдем, то тоже сможем такие условия предлагать.