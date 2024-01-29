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Сегодня, 09:00

Осинькин — о Коваленко в «Зените»: «Сказал ему, что ожидал бы другого развития его карьеры»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Александр Коваленко и Сергей Семак.
Фото ФК «Зенит»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» поделился мнением о выступлении экс-игрока самарцев Александра Коваленко за «Зенит».

— Обидно за Коваленко, который практически не играет в «Зените»?

— Да... Такое развитие событий в какой-то степени можно было просчитать. Александру еще надо привыкнуть к новым условиям. В «Зените» максимальная конкурентная для РПЛ среда. Сейчас сложно сказать, как будет складываться его карьера. Тут уже тренеры «Зенита» должны принимать решение. Просто в 20 лет нельзя так долго не играть. Надеюсь, ситуация изменится в лучшую сторону. Либо Александр отвоюет себе место в «Зените», либо уйдет в аренду, где восстановит, прокачает свои навыки. Конечно, тренировки с такими мастерами, которые есть в питерской команде, не проходят даром. Но, повторюсь, в таком возрасте нельзя только тренироваться. Надо еще и играть.

— А вы не отговаривали Коваленко от перехода в «Зенит»?

— У нас был с ним разговор на эту тему. Сказал Коваленко, что ожидал бы другого развития его карьеры, советовал ему рассмотреть другие варианты, помимо «Зенита». Все-таки в питерском клубе молодому футболисту сложно сразу делать шаги вперед. Но он принял такое решение. Что ж, свое место в составе надо завоевывать! Когда ты его выгрызаешь, уже вряд ли потом кому-то просто так отдашь.

Игорь Осинькин. «Карьера Салтыкова развивается стремительно, мы не можем его сдерживать». Осинькин — о Гарре, Коваленко и своем будущем в «Крыльях»

ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Коваленко
Игорь Осинькин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

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