Осинькин — о Коваленко в «Зените»: «Сказал ему, что ожидал бы другого развития его карьеры»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» поделился мнением о выступлении экс-игрока самарцев Александра Коваленко за «Зенит».

— Обидно за Коваленко, который практически не играет в «Зените»?

— Да... Такое развитие событий в какой-то степени можно было просчитать. Александру еще надо привыкнуть к новым условиям. В «Зените» максимальная конкурентная для РПЛ среда. Сейчас сложно сказать, как будет складываться его карьера. Тут уже тренеры «Зенита» должны принимать решение. Просто в 20 лет нельзя так долго не играть. Надеюсь, ситуация изменится в лучшую сторону. Либо Александр отвоюет себе место в «Зените», либо уйдет в аренду, где восстановит, прокачает свои навыки. Конечно, тренировки с такими мастерами, которые есть в питерской команде, не проходят даром. Но, повторюсь, в таком возрасте нельзя только тренироваться. Надо еще и играть.

— А вы не отговаривали Коваленко от перехода в «Зенит»?

— У нас был с ним разговор на эту тему. Сказал Коваленко, что ожидал бы другого развития его карьеры, советовал ему рассмотреть другие варианты, помимо «Зенита». Все-таки в питерском клубе молодому футболисту сложно сразу делать шаги вперед. Но он принял такое решение. Что ж, свое место в составе надо завоевывать! Когда ты его выгрызаешь, уже вряд ли потом кому-то просто так отдашь.