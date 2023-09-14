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Сегодня, 13:45

Осинькин рассказал о финансовой ситуации в «Крыльях Советов»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» рассказал о финансовой ситуации в клубе.

— Вы упомянули о финансовой ситуации, а какова она сейчас в «Крыльях»? Зарплаты, премиальные игрокам платят вовремя?

— В этом плане все идеально. Четвертый год, который я работаю в клубе, — день в день. И тут надо отдать должное нашему первому болельщику, губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. По-другому не было еще никогда.

— Не у всех в российском футболе такое есть.

— Насколько знаю, в последнее время практически у всех клубов премьер-лиги благополучная ситуация.

«Крылья Советов» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 14 очками в 7 матчах.

Игорь Осинькин. «Смогу ли работать в топ-клубе? Никаких комплексов нет, но мне интересно в Самаре!» Интервью Игоря Осинькина

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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В «Пари НН» сообщили о выписке Юрана из больницы
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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