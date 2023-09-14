Осинькин рассказал о финансовой ситуации в «Крыльях Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» рассказал о финансовой ситуации в клубе.

— Вы упомянули о финансовой ситуации, а какова она сейчас в «Крыльях»? Зарплаты, премиальные игрокам платят вовремя?

— В этом плане все идеально. Четвертый год, который я работаю в клубе, — день в день. И тут надо отдать должное нашему первому болельщику, губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. По-другому не было еще никогда.

— Не у всех в российском футболе такое есть.

— Насколько знаю, в последнее время практически у всех клубов премьер-лиги благополучная ситуация.

«Крылья Советов» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 14 очками в 7 матчах.