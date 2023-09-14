Осинькин защитил Пиняева от критики за грубость: «Ничего страшного — в футболе иногда надо уметь бить по ногам»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» защитил от критики вингера «Локомотива» и своего бывшего футболиста Сергея Пиняева и ответил, когда ждет его в Европе.

— Периодически Михаил Галактионов ставит Пиняева справа, а не слева. Насколько, по-вашему, это плодотворно?

— Мне всегда казалось, что Сергею чуть удобнее слева. Но на этом не надо зацикливаться. И последняя игра с «Балтикой», где он, играя справа, отдал две голевые передачи, это доказала. Наверное, когда он играет слева, ему легче забивать, а когда на противоположном фланге — обыгрывать на краю и отдавать передачи.

— В матчах с «Крыльями» и «Краснодаром» Пиняев удивил тем, что довольно зло бил по ногам соперников, когда его обыгрывали. Вам за него не тревожно? Парень не меняется в худшую сторону?

— Если человек иногда бьет по ногам, не вижу в этом ничего плохого. Футбол — такая игра, где иногда надо уметь и это. Конечно, сейчас я не могу оценивать Сережу так, как когда он был у меня на глазах каждый день. Надеюсь, что это были только два-три неудачных матча, а дальше снова начнется белая полоса, что последний матч и показал.

Пиняев — умный парень, умеет анализировать и хочет становиться лучше в каждом матче. Если что-то не получилось, неважно, кто и что скажет, напишет, он сам будет над этой проблемой думать и, скорее всего, примет правильное решение. Он просто еще слишком молод, чтобы быть по-настоящему стабильным.

— Через какое время вы ждете его в Европе?

— Жду, но когда — вопрос. В конце этого сезона? Через сезон? Не знаю. Решение надо принимать после того, как он в «Локомотиве» сможет сделать тот шаг, за которым он пришел в этот клуб. Сережа должен стать еще сильнее, стабильнее, усилить игру во многих компонентах. Уезжать ради отъезда не стоит, в Европу надо ехать готовым. Уверен, что эти шаги он сможет сделать за один-два сезона.

Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в январе 2023 года. В сезоне-2023/24 18-летний россиянин забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 10 матчах за железнодорожников во всех турнирах.