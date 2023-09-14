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Сегодня, 14:00

Осинькин защитил Пиняева от критики за грубость: «Ничего страшного — в футболе иногда надо уметь бить по ногам»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Сергей Пиняев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» защитил от критики вингера «Локомотива» и своего бывшего футболиста Сергея Пиняева и ответил, когда ждет его в Европе.

— Периодически Михаил Галактионов ставит Пиняева справа, а не слева. Насколько, по-вашему, это плодотворно?

— Мне всегда казалось, что Сергею чуть удобнее слева. Но на этом не надо зацикливаться. И последняя игра с «Балтикой», где он, играя справа, отдал две голевые передачи, это доказала. Наверное, когда он играет слева, ему легче забивать, а когда на противоположном фланге — обыгрывать на краю и отдавать передачи.

— В матчах с «Крыльями» и «Краснодаром» Пиняев удивил тем, что довольно зло бил по ногам соперников, когда его обыгрывали. Вам за него не тревожно? Парень не меняется в худшую сторону?

— Если человек иногда бьет по ногам, не вижу в этом ничего плохого. Футбол — такая игра, где иногда надо уметь и это. Конечно, сейчас я не могу оценивать Сережу так, как когда он был у меня на глазах каждый день. Надеюсь, что это были только два-три неудачных матча, а дальше снова начнется белая полоса, что последний матч и показал.

Пиняев — умный парень, умеет анализировать и хочет становиться лучше в каждом матче. Если что-то не получилось, неважно, кто и что скажет, напишет, он сам будет над этой проблемой думать и, скорее всего, примет правильное решение. Он просто еще слишком молод, чтобы быть по-настоящему стабильным.

— Через какое время вы ждете его в Европе?

— Жду, но когда — вопрос. В конце этого сезона? Через сезон? Не знаю. Решение надо принимать после того, как он в «Локомотиве» сможет сделать тот шаг, за которым он пришел в этот клуб. Сережа должен стать еще сильнее, стабильнее, усилить игру во многих компонентах. Уезжать ради отъезда не стоит, в Европу надо ехать готовым. Уверен, что эти шаги он сможет сделать за один-два сезона.

Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в январе 2023 года. В сезоне-2023/24 18-летний россиянин забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 10 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Игорь Осинькин. «Смогу ли работать в топ-клубе? Никаких комплексов нет, но мне интересно в Самаре!» Интервью Игоря Осинькина
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Игорь Осинькин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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