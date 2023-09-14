В «Пари НН» сообщили о выписке Юрана из больницы

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов в комментарии для «СЭ» сообщил, что главного тренера команды Сергея Юрана выписали из больницы после экстренной операции.

54-летний специалист был госпитализирован в ночь с 7 на 8 сентября.

«Сергея Николаевича выписали из больницы. Сейчас он на домашнем режиме. Врачи сказали, что ему нельзя волноваться. Они против того, чтобы он завтра был на игре. Но окончательного решения мы не приняли, поскольку все мы знаем Сергея Николаевича. Он очень хочет быть с командой на матче с «Динамо», — сказал Кондратов «СЭ».

«Пари НН» сыграет с «Динамо» на выезде в восьмом туре РПЛ. Игра пройдет в пятницу, 15 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.