Осинькин оценил результат «Крыльев» в первой части сезона

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» подвел итоги первой части сезона.

— Вы довольны первой частью сезона и промежуточным шестым местом?

— Скажем так. Мы в пограничном положении. На флажке. С одной стороны, где-то прыгнули выше головы. Но с другой, в некоторых играх нам не хватило везения. В целом, во многих матчах показали качественный футбол. Отсюда и такое большое количество очков. Однако это все уже в прошлом. Надо жить настоящим.

— Есть расхожее мнение, что 33 очка — гарантия сохранения прописки в РПЛ. В активе «Крыльев» — 29. Получается, задачу-минимум вы уже практически выполнили?

— Да, в среднем это 33 очка. Правда, в прошлом сезоне мы избежали стыков, набрав 32 балла. Однако аппетит всегда приходит во время еды. Сейчас настраиваем ребят биться за каждое очко! Тогда, наверное, сможем замахнуться на что-то серьезное.