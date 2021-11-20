Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился эмоциями от матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:1).

— Тяжелая игра. «Урал» — очень организованная команда, особенно в обороне. Мы играли большую часть матча, контролируя мяч больше, чем соперник. Может быть, гол пришел поздно, но в целом, мы за этот отрезок времени создали больше моментов, играли более организованно, чем футболисты «Урала». После гола в оставшееся время мы играли по-разному. Иногда получались длительные отрезки, где мы хорошо контролировали мяч. В это время мы создавали свои моменты. Мы были близки ко второму голу. Но в этот момент соперник стал играть выше, агрессивнее, у него стали возникать моменты. Думаю, что мы могли бы лучше сыграть в это время. Мы потеряли очки. Может, ранее нам где-то немного повезло. В этом матче — нет. Он был тяжелым, близким к равному, но все-таки матч закончился достаточно обидно. Считаю, что мы ближе были к победе, — приводит слова тренера сайт смарцев.

— Есть ли какое-то давление на команду, потому что от «Крыльев» сейчас ждут только побед?

— Наверное, есть небольшое. Все читают прессу, все говорят о красивом футболе. Это психологически помогает ребятам поверить в себя в хорошем смысле слова. Даже в такой игре, как сегодня. Ведь перед игрой считалось, что мы должны доминировать. Перед сезоном мы сыграли две игры с соперниками. О таком психологическом состоянии тогда можно было только мечтать. То, что сейчас ожидают от нас пресса, болельщики, это нужно уметь переварить. Исходя из умений своих и соперника, мы должны правильно выстраивать свою игру.

— Сегодня была заключительная игра первого круга. Как оцениваете эту часть чемпионата?

— Да, когда пропускаешь за несколько минут до окончания первого круга, это всегда обидно. Но мы набрали достаточно много очков. И перед сезоном, и после первых туров о таком количестве очков можно было только мечтать. Считаю, что мы хорошо провели этот отрезок. Он был достаточно сложный, особенно сложным было начало. То, как мы вместе отреагировали, какие решения принимали, как тренировались, это все позволило нам в оставшихся матчах сезона выйти на другой уровень, а этот уровень позволил набирать очки. Сейчас мы смотрим в перспективу под другим углом, с другим настроением. Нормальный, хороший отрезок. Мы точно не на потолке своих возможностей. Считаю, мы хорошо поработали в этом круге.