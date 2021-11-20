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«Локомотив» — «Ахмат»: Лисакович отыграл один мяч

17:57
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Нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович забил гол в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата». Он сократил отставание москвичей в счете — 1:2.

Лисакович уверенно реализовал выход один на один, отправив мяч в угол ворот грозненцев.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
20 нояб, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:2
Ахмат
Голы
Уткин, 36 (0:1), Полярус, 58 (0:2), Лисакович, 64 (1:2)
Локомотив
Гильерме Рыбус Мурило Пабло (Бабкин, 80 ) Сильянов Ненахов Петров (Рыбчинский, 46 ) Камано Бека Бека (Борисенко, 79 ) Тикнизян (Черный, 79 ) Керк (Лисакович, 63 )
Ахмат
Гудиев Быстров Нижич Семенов (Лысцов, 46) Богосавац Коновалов (Швец, 73) Тимофеев Полярус (Янку, 85) Уткин Харин (Карапузов, 72) Архипов (Конате, 64)
Предупреждения
Керк 43, Пабло 63, Гильерме 66, Черный 89  -  Нижич 52, Лысцов 65, Коновалов 67
Удаления
Мурило 34
Судьи
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) Валерий Данченко (Уфа) Роман Усачев (Ростов-на-Дону)
ВАР
Амелин (Тула) Гаврилин (Владимир)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Спартак

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Арсенал

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

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Иван Шитик все материалы автора

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