«Локомотив» после ошибочного удаления Мурило проиграл «Ахмату»
«Локомотив» на своем поле уступил «Ахмату» в матче 15-го тура Тинькофф чемпионата России. Москвичи проиграли со счетом 1:2.
Проблемы для «Локо» начались ближе к концу первого тайма. Главный арбитр встречи Сергей Иванов ошибочно показал красную карточку защитнику Мурило и удалил его с поля.
Полузащитник грозненцев Даниил Уткин прекрасно исполнил штрафной и открыл счет в этой встрече.
Во втором тайме «Ахмат» смог увеличить свое преимущество: отличился хавбек Артем Полярус.
Вышедший на замену нападающий «Локо» Виталий Лисакович смог отыграть один мяч, но выровнять положение красно-зеленые так и не смогли.
«Локомотив» остался на четвертом месте, имея в активе 25 очков. «Ахмат» набрал 21 балл и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице.
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