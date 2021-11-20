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«Локомотив» после ошибочного удаления Мурило проиграл «Ахмату»

18:26
20 ноября. Москва. «Локомотив» — «Ахмат» — 1:2. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
20 ноября. Москва. «Локомотив» — «Ахмат» — 1:2. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Локомотив» на своем поле уступил «Ахмату» в матче 15-го тура Тинькофф чемпионата России. Москвичи проиграли со счетом 1:2.

Проблемы для «Локо» начались ближе к концу первого тайма. Главный арбитр встречи Сергей Иванов ошибочно показал красную карточку защитнику Мурило и удалил его с поля.

Полузащитник грозненцев Даниил Уткин прекрасно исполнил штрафной и открыл счет в этой встрече.

Во втором тайме «Ахмат» смог увеличить свое преимущество: отличился хавбек Артем Полярус.

Вышедший на замену нападающий «Локо» Виталий Лисакович смог отыграть один мяч, но выровнять положение красно-зеленые так и не смогли.

«Локомотив» остался на четвертом месте, имея в активе 25 очков. «Ахмат» набрал 21 балл и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
20 нояб, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:2
Ахмат
Голы
Уткин, 36 (0:1), Полярус, 58 (0:2), Лисакович, 64 (1:2)
Локомотив
Гильерме Пабло (Бабкин, 80 ) Ненахов Мурило Рыбус Сильянов Бека Бека (Борисенко, 79 ) Тикнизян (Черный, 79 ) Петров (Рыбчинский, 46 ) Керк (Лисакович, 63 ) Камано
Ахмат
Гудиев Богосавац Семенов (Лысцов, 46) Нижич Быстров Коновалов (Швец, 73) Полярус (Янку, 85) Уткин Харин (Карапузов, 72) Тимофеев Архипов (Конате, 64)
Предупреждения
Керк 43, Пабло 63, Гильерме 66, Черный 89, Камано 90  -  Нижич 52, Лысцов 65, Коновалов 67
Удаления
Мурило 34
Судьи
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) Валерий Данченко (Уфа) Роман Усачев (Ростов-на-Дону)
ВАР
Амелин (Тула) Гаврилин (Владимир)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Спартак

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
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Ливерпуль
Арсенал

П1

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Обе забьют - да

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Иван Шитик все материалы автора

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