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Сегодня, 11:15

Орлов — о Дзюбе: «То, как Дзюба скинул Тикнизяну... В РПЛ так никто не может»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Артем Дзюба и Николас Маричаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру нападающего Артема Дзюбы в «Локомотиве».

«Конечно, нужно похвалить Михаила Галактионова. Его «Локомотив» очень ярок по весне. Удивляет ли меня Дзюба? Артем, конечно, уже не такой подвижный, как прежде. Но все равно — себя не запускает. А какую скидку он сделал Тикнизяну в дерби с «Динамо»! Так в РПЛ никто не умеет. За одно это качество, этот навык: игру головой, скидки — его можно держать в «Локомотиве» еще несколько лет.
Белоус сказал, что Дзюба уже еле шевелится? Ну... Это его мнение. Юрий имеет право на свою точку зрения. Я похвалил Дзюбу, но нужно делать еще и скиду на то, что уровень футбола у нас, увы, сильно просел.
Ну какой брак в передачах! Где культура паса? Сплошное бескультурье. И эти бесконечные передачи назад и поперек, даже когда футболистов никто не прессингует... Ну где нестандартные ходы? Все предсказуемо. Многие действуют стереотипно. Ну ты уже заранее знаешь, что Чистяков отдаст ближнему — Алипу, а не станет обострять. Ну почему бы не попытаться по бровке запустить партнера? Нет, не рискует... Да, сейчас мы не играем в еврокубках. Но «Зенит» все равно стремится к тому, чтобы соответствовать европейскому уровню», — сказал Орлов «СЭ».

Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента в феврале 2023 года. На его счету 8 голов и 5 результативных передач в 12 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

25 мая «Локомотив» подписал новый контракт с 34-летним россиянином до конца июня 2024 года с опцией продления на еще один год.

Малком и&nbsp;фотограф &laquo;Зенита&raquo; Вячеслав Евдокимов. «Малком уйдет. Бакаев дрогнул. Зачем «Зениту» Ломаев?» Мнение Орлова
Артем Дзюба
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ФК Локомотив (Москва)
Геннадий Орлов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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Зенит – Факел
 - : -
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Кр. Советов – Спартак
 - : -
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ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

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П
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Эдуард Сперцян

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Александр Соболев

Александр Соболев

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