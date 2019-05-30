Орлов считает, что Кокорин вернется на высокий уровень

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что форвард "Зенита" Александр Кокорин сможет вернуться на высокий уровень.

- "Зенит" ждет Кокорина. Это произойдет и мы будем приветствовать его, - сказал Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы". - Он выйдет и докажет. Думаю, он осенью уже выйдет и сможет вернуться на высокий уровень.

Ему надо проявить волю и характер, они у него есть. Он это доказал, когда восстанавливался после "крестов". Он вышел на поле, а Маммана не вышел, хотя они примерно одновременно травмы получили.

Напомним, Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу в октябре 2018-го за участие в двух драках в центре Москвы. Пресненский суд 8 мая приговорил футболиста "Зенита" к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а игрока "быков" - к полутора годам.

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