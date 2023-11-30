Орлов раскритиковал журналистов за высказывания в адрес Абаскаля

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о высказываниях журналистов в адрес главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Ребята, вы что, разбираетесь в футболе лучше, чем Абаскаль? Нет. Не нам, журналистам, решать по поводу тренеров. И даже я бы поостерегся делать широковещательные заявления руководству. Был же Федун в «Спартаке». Ну что он творил? 17 тренеров за 18 лет. Он просто не понимает сути процесса», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 27 очков за 16 туров.