Орлов: «Зенит» заслуживает за победу над «Краснодаром» пятерку с плюсом»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал заслуженной победу «Зенита» над «Краснодаром» (3:2) в матче 10-го тура РПЛ.

— Получил настоящее удовольствие от такого футбола. Отличный матч! Закономерная, заслуженная победа «Зенита». Питерцы гораздо больше создали в атаке. Мастерство гостей оказалось выше. Очень важная стратегическая победа команды Семака. «Зенит» догнал «Краснодар» по очкам. Питерцы заслуживают за этот матч пятерку с плюсом!

«Зенит» благодаря победе поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком. «Краснодар» с таким же количеством очков идет вторым, уступая команде из Санкт-Петербурга из-за поражения в личной встрече.