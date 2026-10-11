Орлов: «Зенит» заслуживает за победу над «Краснодаром» пятерку с плюсом»
Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал заслуженной победу «Зенита» над «Краснодаром» (3:2) в матче 10-го тура РПЛ.
— Получил настоящее удовольствие от такого футбола. Отличный матч! Закономерная, заслуженная победа «Зенита». Питерцы гораздо больше создали в атаке. Мастерство гостей оказалось выше. Очень важная стратегическая победа команды Семака. «Зенит» догнал «Краснодар» по очкам. Питерцы заслуживают за этот матч пятерку с плюсом!
«Зенит» благодаря победе поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком. «Краснодар» с таким же количеством очков идет вторым, уступая команде из Санкт-Петербурга из-за поражения в личной встрече.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
2
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
3
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
4
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
5
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
10
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
13
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|1 : 0
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|4 : 0
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|0 : 5
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|1 : 1
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|2 : 3
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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