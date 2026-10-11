Орлов восхитился преображением Соболева в «Зените»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче 10-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:2).

— Соболев, безусловно, может занести себе этот матч в актив. Был очень полезен. Какой КПД! Раньше мы называли его зависимым форвардом. Про него нередко говорили: остался на голодном пайке, так как его не снабжали передачами. Но как Александр преобразился в этом сезоне! Двигается по всему фронту атаки, влево, вправо — в поисках мяча, ведет борьбу. Отдал предголевой пас в первой результативной атаке сине-бело-голубых. Сам забил.

В сезоне-2026/27 Соболев забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи в 13 матчах за «Зенит» во всех турнирах.