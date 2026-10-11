Джон Кордоба о дубле Глушенкова в ворота «Краснодара»: «Отличный игрок»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в комментарии «СЭ» после поражения в матче 10-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3) поделился мнением об игре хавбека петербуржцев Максима Глушенкова.

Глушенков сделал дубль в ворота «быков».

— Максим Глушенков блестяще сыграл против вашей команды. Как оцените его игру? Казалось, что Лионель Месси на поле.

— Ха-ха, ну вы чего, нет. Глушенков — отличный игрок, но Месси есть Месси, — сказал Кордоба «СЭ».

«Зенит» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком. «Краснодар», также набравший 21 очко, идет вторым, уступая команде из Санкт-Петербурга по результатам личных встреч.

(Кирилл Радченко)