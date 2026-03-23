Орлов об игре Соболева: «Для российского футбола это подходит»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче с «Динамо» (3:1) в 22-м туре РПЛ.

— Соболев опять забил. В старании Александру не откажешь, но брака все же многовато. В любом случае молодец! По самоотдаче к нему вопросов нет. Для российского футбола такая игра подходит.

Многие обсуждают, как Соболев картинно упал в штрафной «Динамо». Ну... Неслучайно же его болельщики называют дельфином. Это еще хорошо, что после гола он не надел маску и очки для плавания. Видимо, ему в команде объяснили: парень, не стоит за такие вещи получать карточку! — сказал Орлов «СЭ».

В этом сезоне 29-летний форвард провел 29 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи. Соболев забил 4 гола в 5 последних играх.

«Зенит» с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

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