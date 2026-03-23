Карпукас: «Баринов тоже долго не переподписывал контракт? Разные ситуации, но любому хочется определенности»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас поделился эмоциями от процесса возможного продления контракта.

— У тебя есть напряжение по поводу того, что контракт еще не переподписан?

— Перед сезоном я волновался, но потом спокойно для себя принял ситуацию: будет что будет. Я должен показывать хорошую игру, чтобы либо остаться здесь, либо получить хорошие предложения.

— Научила ли тебя ситуация с Бариновым чему-то?

— А чему она должна была меня научить? У нас разные ситуации.

— Баринов тоже долго не переподписывал и по итогу ушел. Довольно долго не было понимания, что будет с контрактом.

— С этой точки зрения, да. Любому хочется определенности в своей жизни. Но это футбол, это нормально.

Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» 13 января. Футболист подписал с армейцами контракт до конца сезона-2028/29.

Баринов является воспитанником «Локомотива». Он провел за команду 274 матча, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. В сезоне-2017/18 он стал с «Локомотивом» чемпионом России. Также Баринов трижды выигрывал Кубок России (2016/17, 2018/19, 2020/21) и один раз побеждал в Суперкубке страны (2019).

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