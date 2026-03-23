Карпукас: «Хочется бороться за самые высокие места и проявить себя»
Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас оценил спортивный проект клуба.
— Как вы смотрите на спортивный проект нынешнего «Локомотива»? Что бы вы хотели увидеть в контракте клуба в спортивном плане?
— Дело не только в финансах, но и в задачах клуба. Хочется бороться за самые высокие места и проявить себя. С «Локомотивом» этого достичь можно.
«Локомотив» набрал 44 очка и идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. В четверг, 19 марта, железнодорожники вылетели из Кубка России, уступив «Крыльям Советов» (2:2; пенальти — 4:5) в 1/2 финала Пути регионов.
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4
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5
|ЦСКА
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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14
|Динамо Мх
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15
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|Динамо – Кр. Советов
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
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|Рубин – Краснодар
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|Акрон – Зенит
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|Факел – Динамо Мх
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