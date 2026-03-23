Карпукас: «Хочется бороться за самые высокие места и проявить себя»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас оценил спортивный проект клуба.

— Как вы смотрите на спортивный проект нынешнего «Локомотива»? Что бы вы хотели увидеть в контракте клуба в спортивном плане?

— Дело не только в финансах, но и в задачах клуба. Хочется бороться за самые высокие места и проявить себя. С «Локомотивом» этого достичь можно.

«Локомотив» набрал 44 очка и идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. В четверг, 19 марта, железнодорожники вылетели из Кубка России, уступив «Крыльям Советов» (2:2; пенальти — 4:5) в 1/2 финала Пути регионов.

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