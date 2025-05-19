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19 мая 2025, 18:15

Орлов: «Зенит» отскочил от «Ростова»? А как сыграл «Краснодар»?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил шансы «Краснодара» и «Зенита» на чемпионство. В 29-м туре РПЛ «быки» (64 очка) одержали волевую победу над «Оренбургом» (2:1), сине-бело-голубые (63) обыграли «Ростов» (1:0), гол которого в концовке встречи отменили из-за офсайда.

— Отскочил ли «Зенит» в концовке? Конечно. ВАР разобрался, офсайд у ростовчанина действительно был. Но так у хозяев еще же были моменты! Латышонок — в порядке. Почему зенитовцы позволили пробивать соперникам с 17 метров? Горшков, Зделар... Разве они могут играть в чемпионской команде? Зачем их брали?

Луис Энрике вообще игру на себя не брал. Очень плохо. Может быть, устал. Видимо, еще нужно время для полной адаптации.

«Зенит» обыграл с трудом второй состав «Ростова»? В этом есть доля правды. Состав-то у хозяев был молодежный. Но питерцам надо было все решать до перерыва. Сколько моментов!

С другой стороны, как «Краснодар» играл в этом туре с «Оренбургом»? Первый тайм — что это было? Никакого преимущества. Такая у нас РПЛ — непредсказуемая. И «Зенит», и «Краснодар» по тайму проигрывают. Чемпионской игры нет ни у кого.

Все решится в последнем туре. Это здорово! «Зенит» принимает «Ахмат», а «Краснодар» — «Динамо». Исполняющий обязанности главного тренера бело-голубых — Ролан Гусев. Харизматичный человек, как футболист много чего выиграл. У него же три победы в трех турах. А если он выиграет и четвертый матч, его оставят главным тренером. Почему нет? Он может повторить путь Семака. Не надо смотреть на Запад. Это всегда определенный риск. Гусев уже прочувствовал команду, прекрасно знает ее возможности. Он уже прошел тест.

Главный тренер &laquo;Зенита&raquo; Сергей Семак.«А кто из российских тренеров сильнее Семака?» Орлов — о чемпионской гонке
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Дмитрий Орлов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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