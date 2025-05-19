Орлов: «Зенит» отскочил от «Ростова»? А как сыграл «Краснодар»?»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил шансы «Краснодара» и «Зенита» на чемпионство. В 29-м туре РПЛ «быки» (64 очка) одержали волевую победу над «Оренбургом» (2:1), сине-бело-голубые (63) обыграли «Ростов» (1:0), гол которого в концовке встречи отменили из-за офсайда.

— Отскочил ли «Зенит» в концовке? Конечно. ВАР разобрался, офсайд у ростовчанина действительно был. Но так у хозяев еще же были моменты! Латышонок — в порядке. Почему зенитовцы позволили пробивать соперникам с 17 метров? Горшков, Зделар... Разве они могут играть в чемпионской команде? Зачем их брали?

Луис Энрике вообще игру на себя не брал. Очень плохо. Может быть, устал. Видимо, еще нужно время для полной адаптации.

«Зенит» обыграл с трудом второй состав «Ростова»? В этом есть доля правды. Состав-то у хозяев был молодежный. Но питерцам надо было все решать до перерыва. Сколько моментов!

С другой стороны, как «Краснодар» играл в этом туре с «Оренбургом»? Первый тайм — что это было? Никакого преимущества. Такая у нас РПЛ — непредсказуемая. И «Зенит», и «Краснодар» по тайму проигрывают. Чемпионской игры нет ни у кого.

Все решится в последнем туре. Это здорово! «Зенит» принимает «Ахмат», а «Краснодар» — «Динамо». Исполняющий обязанности главного тренера бело-голубых — Ролан Гусев. Харизматичный человек, как футболист много чего выиграл. У него же три победы в трех турах. А если он выиграет и четвертый матч, его оставят главным тренером. Почему нет? Он может повторить путь Семака. Не надо смотреть на Запад. Это всегда определенный риск. Гусев уже прочувствовал команду, прекрасно знает ее возможности. Он уже прошел тест.