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ЦСКА — «Пари НН»: дата и время начала матча 30-го тура РПЛ

ЦСКА и «Пари НН» встретятся в матче 30-го тура чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА примет «Пари Нижний Новгород» в заключительном, 30-м туре чемпионата России в субботу, 24 мая. Матч пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве, начало — в 16.30 по московскому времени.

С ключевыми событиями игры ЦСКА — «Пари Нижний Новгород» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всего игрового дня.

Чемпионат России. Премьер-лига. 30-й тур.
24 мая 2025, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:0
Пари Нижний Новгород

В прямом эфире игру покажут канал «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru. Перекличка 30-го тура российской премьер-лиги будет доступна на канале и сайте «Матч ТВ», а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» в окне федерального телеэфира.

По ходу сезона-2024/25 москвичи победили нижегородцев в первом круге РПЛ, а также в обоих матчах группового этапа FONBET Кубка России.

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Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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