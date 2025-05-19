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Орлов — о матче «Ростов» — «Зенит»: «Зачем Семак заменил Глушенкова?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал игру «Зенита» в матче 29-го тура РПЛ против «Ростова» (1:0).

— Честно говоря, не понял решения Семака убрать с поля Глушенкова, — говорит Орлов. — Ну вот зачем он его заменил? Максим же хорошо играл! Мне кажется, он повреждения не получал. Не знаю... Все замены тренерского штаба гостей, на мой взгляд, не сработали.

Считаю, все вопросы нужно было снимать в первом тайме. Сколько моментов! Ребята, если вы на что-то претендуете, решайте все как можно быстрее! Возможно, сказалась логистика. Эта дорога выматывает.

А во втором тайме «Ростов» уже стал выпускать основных игроков, причем высоких. И дончане начали выигрывать борьбу.

Но «Зениту», конечно, не хватило креативных ходов. К чему эти замены? Только Педро мог зацепиться за мяч. А все остальные... Отсутствие мастерства. Ну нет у Питера полузащитников. Глушенкова с поля убрали, остался один Барриос. Он, конечно, сражается, но... Подыгрыш — это не его козырь.

Ну и в обороне проблемы. Вспомните момент, когда Латышонок вытащил сложный мяч. Что делал Мантуан? Почему проиграл борьбу? Не защитник...

Соболев, получается, забил победный гол. Молодец! Но как он потом не реализовал момент? Странно... Хотя все познается в сравнении. Лусиано по травме матч пропускал. Но как сыграл Кассьерра? Просто деградировал! Это нечто... Просто бегал по полю. Каков его КПД?

После победы над «Ростовом» сине-бело-голубые (63) сократили отставание от лидирующего в турнирной таблице РПЛ «Краснодара» (64) до 1 очка.

Главный тренер &laquo;Зенита&raquo; Сергей Семак.«А кто из российских тренеров сильнее Семака?» Орлов — о чемпионской гонке

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ФК Зенит
ФК Ростов
Геннадий Орлов
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Орлов: «Зенит» отскочил от «Ростова»? А как сыграл «Краснодар»?»
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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