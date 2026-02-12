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Орлов назвал самого перспективного вратаря «Зенита»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил вратарскую линию «Зенита».

— Что происходит с вратарями команды? Просто какая-то загадка. Голкиперы приходят в «Зенит», ярко себя проявляют в первом сезоне. Но что потом? Имею в виду, например, Латышонка. Был первым номером, затем проиграл конкуренцию Адамову, потерял уверенность. Его ошибка, когда он отбил мяч перед собой, как раз и привела к первому голу «Краснодара» в спарринге.

Адамов перед зимней паузой в чемпионате начал выручать. Но он все-таки теряется при игре на выходах. А вот Москвичев мне видится сейчас самым перспективным во вратарской бригаде питерцев. Любопытно, что именно Богдан начинал на зимнем турнире РПЛ игры с «Динамо» и ЦСКА и в целом довольно неплохо себя проявил. У парня великолепные данные. Хладнокровен, с характером. Считаю, именно на него и нужно делать ставку.

Игорь Дивеев и&nbsp;Геннадий Орлов.«Дивеев страхуется. Луис Энрике себя жалеет — надо биться! Соболев мучается». Орлов — о Семаке, Джоне Джоне и Дуране

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Денис Адамов
ФК Зенит
Богдан Москвичев
Геннадий Орлов
Евгений Латышонок
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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