Источник: Караваев хочет повышения зарплаты на 20-25 процентов

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев хочет получать до 1,5 миллиона евро в год, сообщает Telegram-канал «МЯЧ RU».

По данным источника, 30-летний футболист хочет повышения зарплаты на 20-25 процентов. «Зенит» не готов платить такую сумму Караваеву. Сообщается, что защитник интересен ЦСКА.

Караваев больше года не играл из-за разрыва ахиллова сухожилия. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Караваев — воспитанник ЦСКА. Он выступал за основную и молодежную команды клуба с 2013 по 2016 год.