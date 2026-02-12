Грушевский — о названии горы в честь армейцев: «Выше гор могут быть только горы, на которых значится ЦСКА»

Юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о присвоении имени «ЦСКА» горе на Северном Кавказе.

«Новость воспринимается с приятной, радостной улыбкой. Спасибо большое премьер-министру. Болельщики знают, что Михаил Владимирович является поклонником ЦСКА, но, думаю, в данном случае это не использование должностного положения в личных целях. Хочется вспомнить другого известнейшего болельщика ЦСКА — Владимира Семеновича Высоцкого, чуть-чуть перефразировать его и сказать, что выше гор могут быть только горы, на которых значится ЦСКА», — сказал Грушевский «СЭ».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился присвоить название «ЦСКА» горе Главного Кавказского хребта на территории Кабардино-Балкарской республики.

Руслан Ботвенко