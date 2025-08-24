Орлов: «Глушенков и Вендел — дуэт футбольных фантазеров!»

Комментатор Геннадий Орлов после победы «Зенита» над махачкалинским «Динамо» (4:0) в 6-м туре РПЛ выразил в интервью «СЭ» мнение, что в этом сезоне вновь может образоваться сильный дуэт полузащитников: Вендел — Максим Глушенков.

— В итоге более высокое исполнительское мастерство хозяев сказалось. У «Зенита», конечно, большой потенциал. Вышел Глушенков, отдал, забил. Просто потрясающе сыграл! А ведь еще и Лусиано есть в резерве.

Сегодня Вендел и Глушенков напомнили свою связку в начале прошлого сезона. Какой был тандем! И он, похоже, возвращается. Максим набрал форму.

В последнее время ходили разные слухи о нем... Но мне бы очень хотелось, чтобы этот футболист остался в команде. У его связки с Венделом серьезные перспективы. Футбольный дуэт фантазеров! Они могут принести сине-бело-голубым еще много пользы.

Глушенкова просто не надо загонять в рамки, привязывать к определенной позиции. Нужно дать ему свободу, предоставить право импровизировать. Он игрок такого же плана, как Барко и Батраков. Такого же диапазона.

Педро играл на позиции «десятки». И это, считаю, правильно. Да, может быть, ему где-то еще не хватает остроты, яркости. Но он держит темп все 90 минут, полезен. Все умеет. И пробить, и отдать, и обвести. Хорошее видение поля. Не зря Семак в него верит.

«Зенит» набрал 9 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России.