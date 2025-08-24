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Орлов: «Зениту» нужно купить хотя бы одного центрального защитника»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» раскритиковал игру «Зенита» в обороне в первом тайме матча с махачкалинским «Динамо» (4:0) в 6-м туре РПЛ.

— Счет — 4:0, но он мог быть и другим. Скажем, 6:2. У Махачкалы же были реальные моменты. И тут возникают серьезные вопросы к центральным защитникам «Зенита». Дркушич и Эракович сегодня не убедили. Какие ошибки... Тяжеловатые, проигрывают борьбу, нарушают правила. Думаю, против быстрых футболистов «Локомотива» и ЦСКА им будет совсем тяжело.

Ну что сделал в начале матча Дркушич? Подарил мяч Агаларову, который выскочил один на один с Адамовым. Нужно похвалить вратаря питерцев. Спас!

На мой взгляд, до закрытия трансферного окна «Зениту» необходимо купить хотя бы одного сильного центрального защитника. Иначе проблем не избежать. Ну нет сейчас никакой уверенности в оборонительной линии сине-бело-голубых! При всем уважении к махачкалинцам, они не являются лидерами таблицы. Но почему подопечные Биджиева так легко входили в штрафную, создавали остроту, наносили удары? И это вообще-то в гостях...

Что с Нино? Видимо, пока еще не до конца оправился от травмы. Он был уже в заявке. Не надо форсировать, пусть восстановится. То же самое я говорил и о Жерсоне. Он же уставшим приехал после клубного чемпионата мира. Сейчас пусть немного передохнет.

Геннадий Орлов о&nbsp;победе &laquo;Зенита&raquo; над махачкалинским &laquo;Динамо&raquo; (4:0) в&nbsp;6-м туре РПЛ.«Глушенков — игрок такого же плана, как Барко и Батраков. Хочется, чтобы он остался!» Орлов — о победе «Зенита»

«Зенит» набрал 9 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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