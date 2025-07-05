Матеус Алвес назвал Вагнера Лав своим кумиром

Полузащитник «Сан-Паулу» Матеус Алвес рассказал «СЭ» о своем кумире.

— С кем из бразильских игроков из РПЛ ты знаком?

— У меня есть Диего Коста, который играет в «Краснодаре», он играл со мной в «Сан-Паулу». Плюс Алеррандро из ЦСКА, Виллиан Роша, Мойзес, Келлвен.

— А, например, Вагнера, Карвальо знаешь?

— Вагнер Лав — это мой кумир, идол.

— С кем ты разговаривал перед приездом в Россию?

— С Диего. Я больше разговаривал с Диего.

5 июля Алвес прилетел в Москву для завершения перехода в ЦСКА.

В сезоне-2025 Алвес в 25 матчах за «Сан-Паулу» во всех турнирах забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.