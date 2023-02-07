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Организаторы ждут 30 тысяч зрителей на «Ретро-матче Победы» «Динамо» — «Спартак»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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На ретро-матче сталинградского «Динамо» и московского «Спартака» организаторы ожидают около 30 тысяч зрителей, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 1 мая на «Волгоград Арене» пройдет встреча, посвященная Матчу на руинах Сталинграда — он состоялся 80 лет назад, 2 мая 1943, в городе, откуда едва выбили фашистов в Великую Отечественную.

Матч проходил на стадионе «Азот», который более или менее сохранился, так как городские «Динамо» и «Трактор» были разрушены. Сейчас «Азота» фактически не существует и матч памяти состоится на главной арене города.

На матч со «Спартаком» в 1943 году собралось более 10 тысяч сталинградцев. Матч в 2023 году организует РФС. Планируется, что в «Ретро-матче Победы» сыграют легенды волгоградского футбола — Олег Веретенников, Валерий Есипов, Платон Захарчук, а также динамовцы Москвы — Андрей Сметанин, Андрей Кобелев, Эрик Яхимович, Ролан Гусев, Олег Терехин, Александр Точилин. В составе «Спартака» выйдут, в частности, Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Филимонов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/na-retro-matche-pobedy-dinamo-spartak-v-volgograde-organizatory-zhdut-30-ty-syach-zritelej/
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