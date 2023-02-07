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Сегодня, 16:05

Дасаев считает, что «Спартак» может побороться за чемпионство в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Думаю, чемпионская гонка в РПЛ еще не завершена — «Спартак» поборется за трофей, еще ничего не потеряно. Во второй части сезона все решится. Шансы есть, команда будет делать все возможное, чтобы завоевать золотые медали РПЛ», — приводит слова Дасаева «РБ Спорт».

После 17 туров чемпионата России-2022/23 «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 42 очками. Ближайшим преследователем является «Спартак» с 36 очками, третью строчку занимает «Ростов» с 35 очками.

Сезон в РПЛ возобновится 3 марта, матчи 18 тура пройдут с 3 по 5 марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rinat-dasaev-chempionskaya-gonka-v-rpl-eshhe-ne-zavershena-spartak-poboretsya-za-trofej/
Ринат Дасаев
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
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4.03 16:30
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Ахмат – Оренбург
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5.03 19:30
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Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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