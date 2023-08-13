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Сегодня, 16:24

Орещук считает, что адекватной заменой Захаряна в «Динамо» может стать иностранец

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о том, что полузащитник московской команды Арсен Захарян находится в шаге от перехода в «Реал Сосьедад».

«Для Захаряна это хорошая сделка — неплохой выбор первого клуба в Европе. Что касается «Динамо», то если они действительно получат за него 12 млн евро, это будет не совсем удачный трансфер. Я думаю, что Арсен стоит минимум 15 млн евро, но сейчас такие реалии — мало кто готов сотрудничать с российскими клубами, поэтому получилось как получилось», — приводит «РБ Спорт» слова Орещука.

Также он ответил на вопрос, смогут ли бело-голубые найти адекватную замену Захаряну за 12 миллионов евро.

«Да, вполне, но это будет иностранец, поскольку россиянина за такие деньги, который смог бы заменить Арсена, найти крайне сложно», — добавил он.

13 августа в «Реале Сосьедад» заявили, что сделка по переходу Захаряна близка к завершению. По информации «СЭ», баскский клуб заплатит за игрока 12 миллионов евро плюс бонусы.

Ранее 20-летний полузащитник не попал в заявку «Динамо» на матч 4-го тура РПЛ против «Балтики».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-dinamo-sposobno-najti-adekvatnuyu-zamenu-zaharyanu-no-e-to-budet-inostranets/
Арсен Захарян
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Реал Сосьедад
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
5
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
6
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
7
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
8
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
9
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
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