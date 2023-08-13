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Сегодня, 16:30

«Зенит» — «Факел»: прямая трансляция матча РПЛ

Прямая трансляция матча РПЛ «Зенит» — «Факел» начнется в 17.30 мск 13 августа
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренер Вадим Евсеев.
Вадим Евсеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

13 августа, в воскресенье, «Зенит» примет «Факел» в матче 4-го тура чемпионата России по футболу.

Игра пройдет в Воронеже на стадионе «Газпром Арена», начало — в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Факел». Смотреть видеотрансляцию матча можно будет на канале «Матч Премьер». Прямой эфир начнется в 17.00.

Сине-бело-голубые занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ с 4 очками. Воронежский клуб располагается на 16-й строчке с 0 баллов.

В прошлом туре чемпионата России команда Сергея Семака проиграла «Динамо» (2:3), а коллектив Вадима Евсеева уступил «Балтике» (1:2).

Полный календарь чемпионата России и турнирная таблица премьер-лиги сезона 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Факел&raquo;. «Зенит» — «Факел»: чемпионы против аутсайдера РПЛ. Онлайн-трансляция матча
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
5
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
6
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
7
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
8
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
9
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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