13 августа, в воскресенье, «Зенит» примет «Факел» в матче 4-го тура чемпионата России по футболу.

Игра пройдет в Воронеже на стадионе «Газпром Арена», начало — в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Факел». Смотреть видеотрансляцию матча можно будет на канале «Матч Премьер». Прямой эфир начнется в 17.00.

Сине-бело-голубые занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ с 4 очками. Воронежский клуб располагается на 16-й строчке с 0 баллов.

В прошлом туре чемпионата России команда Сергея Семака проиграла «Динамо» (2:3), а коллектив Вадима Евсеева уступил «Балтике» (1:2).

Полный календарь чемпионата России и турнирная таблица премьер-лиги сезона 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».