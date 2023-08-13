«Зенит» — «Факел»: стартовые составы на матч РПЛ
Тренерские штабы «Зенита» и «Факела» огласили стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ. Встреча состоится сегодня, 13 августа, в Петербурге. Начало — в 17.30 мск.
Стартовые составы команд:
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Фернандес, Дуглас Сантос, Ренан, Эракович, Васильев, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Кассьерра.
«Факел»: Гудиев, Кудряшов, Божин, Черов, Мастерной, Альшин, Якимов, Мендель, Квеквескири, Моцпан, Марков.
«Зенит» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 очка. «Факел» идет на 16-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
4
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
5
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
6
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
7
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
8
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
9
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
14
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|0 : 2
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|3 : 0
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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