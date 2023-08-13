«Зенит» — «Факел»: стартовые составы на матч РПЛ

Тренерские штабы «Зенита» и «Факела» огласили стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ. Встреча состоится сегодня, 13 августа, в Петербурге. Начало — в 17.30 мск.

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Фернандес, Дуглас Сантос, Ренан, Эракович, Васильев, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Кассьерра.

«Факел»: Гудиев, Кудряшов, Божин, Черов, Мастерной, Альшин, Якимов, Мендель, Квеквескири, Моцпан, Марков.

«Зенит» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 очка. «Факел» идет на 16-й строчке.