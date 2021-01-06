Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук в своем Twitter отреагировал на обсуждения видео форварда «Рубина» Ивана Игнатьева с отдыха на Мальдивах.

Ранее 21-летний российский футболист опубликовал в соцсетях видео, на котором он танцует на пляже с бутылкой пива.

«Только дебилы могли на такое обратить внимание. У человека отпуск и он вправе делать всё что хочет. Если к нему есть претензии, то только от клуба они могут быть. Но что-то я не слышал их. Потому-что там работают адекватные люди», — написал в Twitter Орещук.

В нынешнем сезоне Игнатьев провел 15 матчей за казанцев, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Ранее бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что не видит Игнатьева в «Рубине».